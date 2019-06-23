Darbe teşebbüsü: Genelkurmay başkanı öldürüldü

Etiyopya'da dün Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe teşebbüsünde Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirildi.





Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, darbe teşebbüsünden birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in başşehir Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldüğünü belirtti.





Etiyopya Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen başşehir Addias Ababa'da evinde korumaları tarafından öldürüldü.







EYALET BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ





Darbe teşebbüsü sırasında Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve bazı yakın çalışanlarının darbeciler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Tilahun, darbenin bastırıldığını yineledi.





Darbe girişimi ve suikastın ülkede iç savaş başlatmayı amaçladığını dile getiren Tilahun, çok sayıda darbecinin gözaltına alındığını belirtti.





Tilahun, "Gelen ilk bilgiler, darbe girişiminin eyaletin güvenlik şefi olan Asaminew Tsige ve destekçileri tarafından yapıldığına yönelik." dedi.





ETİYOPYA 9 EYALETTEN OLUŞUYOR





Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.





Dünkü darbe teşebbüsünün geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed'e suikast girişiminde bulunulduğu tarihe denk gelmesi dikkati çekti.