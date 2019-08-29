İmamoğlu'nun Diyarbakır programı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ve Batman’a yapacağı ziyaretin detayları belli oldu. İmamoğlu’nun Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret edecek, ardından görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı görüşecek.







Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğününe katılmak üzere hafta sonu Diyarbakır ve Batman’a gidecek olan İmamoğlu, Cumartesi sabahı Diyarbakır’a giderek CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek ve bir basın toplantısı düzenleyecek. İmamoğlu sonrasında, 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret edecek. Mezar ziyaretinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile bir görüşme gerçekleştirecek.





Daha sonra Batman’a geçeceği belirtilen İmamoğlu, gece Batman’da düğüne katılacak. İmamoğlu, ertesi gün yine Diyarbakır üzerinden İstanbul’a geçecek.