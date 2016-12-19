Burak Yılmaz'ın şok görüntüleri





Görüntülerin internet sitelerinde yayınlanmasının ardından sosyal medyada olayla ilgili binlerce yorum yapıldı, Burak Yılmaz Twitter'da TT listesinin 1 numarasına yerleşti.

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Nişantaşı'nda halk otobüsü şoförüyle kavga ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Burak Yılmaz'ın aracı otobüs durağına park edilmiş halde duruyor. Halk otobüsü ise durağa yanaşmaya çalışıyor. Bu sırada Burak otobüsün camına vuruyor, şoförle tartışmaya başlıyor. Burak otobüse binip şoförün üzerine yürüyünce şoförün sopa çıkarttığı, ünlü futbolcunun aşağı kaçtığı görülüyor. Kavganın devamında yaşlı bir kadın yolcunun "Uğraşma, şimdi gençler böyle, ne çekti kimbilir" dediği duyuluyor.