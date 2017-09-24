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İBB'nin yeni başkanı kim olacak?
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İBB'nin yeni başkanı kim olacak?
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24 Eylül 2017 19:52
İBB'nin yeni başkanı kim olacak?
Kadir Topbaş'tan boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin 28 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak seçimle belirleneceği öğrenildi.
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