Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa... /24 Eylül 2017 20:04

Hükümet Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa...

Meral Akşener 16 Nisan referandumunda YKS'nin mühürsüz zarf ve pusulaları son anda geçerli saymasını hatırlatarak, "Hükümete tavsiyem; Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa derhal bizim YSK üyelerini göndersinler" dedi.

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Akşener: Hükümet, Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa bizim YSK üyelerini göndersin

Meral Akşener, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yarın yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "Hükümete tavsiyem; Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa derhal bizim YSK üyelerini göndersinler" dedi.


"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sırasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların, son anda geçerli sayılmasına karar vermişti.
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