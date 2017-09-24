Akşener: Hükümet, Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa bizim YSK üyelerini göndersin





Meral Akşener, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yarın yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "Hükümete tavsiyem; Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa derhal bizim YSK üyelerini göndersinler" dedi.











"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sırasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların, son anda geçerli sayılmasına karar vermişti.