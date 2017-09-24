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Barzani referandum kararını açıkladı
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Barzani referandum kararını açıkladı
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24 Eylül 2017 17:09
Barzani referandum kararını açıkladı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini, yarın yapılacağını bir kez daha söyledi.
SHABER3.COM
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