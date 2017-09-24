Topbaş neyi affedemedi?

Erdoğan, Topbaş'ın telefonuna çıkmamış...





Siyasi kulislerde zaten aylardır, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gayriresmi kayyım ile yönetildiği” fısıltısı dolaşıyordu. Sonunda Topbaş’ı istifaya götüren veto krizi bu iddiayı doğruladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş’ın açıklamasından en çok akılda kalan cümle ise, “İnsanlar çok şeyi affeder, adam yerine konulmamayı affetmez” oldu. Gazete Duvar'ın haberine göre istifa edeceği iddiaları sosyal medyada paylaşılırken Topbaş’ın Erdoğan’ı aramasına rağmen Cumhurbaşkanı'nın telefonuna çıkmaması olduğu belirtilerek, “Topbaş bu nedenle adam yerine konulmamayı affetmeyeceğini söyledi” deniliyor.