İBB elden gitti hortum bitti! Havuzda tenkisat depremi var...

Havuzda deprem yaşanıyor. Zira İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden hortumlanarak aktarılan milyonlar kesildi, yandaş medyada işten çıkarmalar başladı.





Medya kulis haberleri sitesi Medyaradar'da yer alan habere göre özellikle 24 TV'de başlayan işten çıkarma depremi sürüyor. Habere göre kanalın yüzde 40 küçülmeye gideceği belirtiliyor ve işten çıkarmaların grubun diğer organları Akşam, Güneş ve Star Gazetelerinde de beklendiği bildiriliyor.





Sitenin bir diğer iddiası ise 24 TV'nin patronları tarafından kapatılabileceği.





KRİZİN İBB İLE NE İLGİSİ VAR?







TürkMedya’da İstanbul seçimlerinin hemen ardından başlayan bu krizin belediyedeki el değişimiyle önemli bir bağlantısı var. İddialara göre TürkMedya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden her ay reklam geliri adı altında 10 milyon lira bütçe alıyordu. AKP'nin belediyeyi kaybetmesi ve göreve Ekrem İmamoğlu’nun gelmesiyle bu hortum kesildi ve TürkMedya mali sıkıntı yaşamaya başladı.

