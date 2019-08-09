Samanyolu Haber /Medya / Havuzun amiralinde koltuk kavgası /09 Ağustos 2019 11:11

Havuzun amiralinde koltuk kavgası

Havuz medyasında koltuk kavgası var. Demirören Medya Grubu'nda son günlerde atama krizi yaşanıyor. Medya grubunda daha önce TGRT ekibinin önemli pozisyonlara atandığı gündeme gelirken şimdi A Haber ekibinin gelişiyle bunlar tasfiye ediliyor.

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Havuzun ağır topunda yeni gelen ekip eskiyi tasfiye mi ediyor? Demirören Medya grubunda Işıkçılar olarak bilinen ekipten transfer olan isimler arasında Mehmet Soysal, Bülent Ayanoğlu ve Fuat Bol gibi isimler yer alıyordu.

CNN TÜRK Genel Müdürlüğü koltuğuna TGRT kökenli Bora Bayraktar oturdumuştu. Bora Bayraktar'ın ayrılığıyla boşalan CNN Türk Genel Müdürlüğü görevine A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı, DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışmet'in yerine ise A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek atandı.

Demirören Grubu’nun dijital içeriklerinden sorumlu olan Bülent Ayanoğlu izne çıkarıldı. Medyaradar'ın haberine göre dönüşü konusunda da ciddi endişeler mevcut.

Medya grubunun üst yöneticisi olan Mehmet Soysal, daha önce milliyet.com.tr ve gazetevatan.com’un sorumluluğunu verdiği Bülent Ayanoğlu’nu satış sonrası Demirören Medya Dijital Yayınlar Direktörü olarak atamıştı.

Ayanoğlu da tıpkı Soysal gibi İhlas kökenli bir isim.

Ayanoğlu ayrıca seçim döneminde Ekrem İmamoğlu’na karşı özellikle Hürriyet.com.tr aracılığı ile izlenen yayın politikası nedeniyle eleştiri oklarının çevrildiği isimlerden biri olmuştu.

Yine CNN TÜRK Haber Koordinatörlüğüne TGRT’de uzun süre çalışmış savaş muhabiri İrfan Sapmaz getirilmişti. Habere göre daha önce CNN Türk’ün Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen İrfan Sapmaz da izne çıkarıldı.
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