Havuzda tasfiye dalgası: AHaber'ciler TGRT'cileri 'tepeden tırnağa' gönderdi

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’la yollar ayrıldı.







Soysal'ın isminin gazetelerdeki künyeden çıkartıldığı, yönetim kurulu üyesi ve Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarı olarak görevine devam edeceği iddia edildi.





ÜST YÖNETİM KOMPLE DEĞİŞİYOR





Grupta hafta başından beri birçok kritik pozisyona özellikle A Haber kökenli isimlerin atanması dikkat çekiyordu.





DHA'nın mevcut genel müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet’in yerine Kubilay Gülbek’in, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar’ın yerine ise Murat Yancı’nın geçmesi ise bu atamaların en dikkat çekici olanlarıydı.





Soysal’ın getirdiklerinden olan dijital içerikler sorumlusu Bülent Ayanoğlu’nun da apar topar izne çıkarılması "Sıra Soysal'a mı geliyor?" sorularının sorulmasına neden olmuştu.





BAHANE ÜRETMESİ YETKİN'E KALDI





Bu arada Soysal, ekibiyle birlikte tasfiye edilmesini gazeteci Murat Yetkin aracılığıyla ilginç şekilde inkar etti. Yetkin, yaklaşık bir buçuk yıl önce getirildiği görevinden ayrıldığı açıklanan Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal ile görüşmesini aktardı. Yetkin’in aktarımına göre Soysal, görevi bırakmasına ilişkin “Kendi isteğimle icra kurul başkanlıklarını bıraktım. Hürriyet yazarı ve yönetim kurul üyesi olarak devam ediyorum. Hepsi bu. Son dört aydan beri isteğim böyle idi” dedi.

