Erdoğan bana söyledi: NATO'dan çıkabiliriz

Rus devlet kanalı Rossiya 1'de yayımlanan Poedinok (Düello) programında konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı:







"Gerçeklere bakmak lazım. Bir ülkenin dış politikasını cumhurbaşkanı belirler. Biz uzun uzun tartışabiliriz, ama son kararı cumhurbaşkanı veriyor. Erdoğan'la görüşmemde bu sözleri duydum. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) girmek için bizden, Rus yönetiminden defalarca istekte bulundu. Ayrıca benimle yaptığı uzun görüşmenin ardından 'Bizim belki NATO'dan ayrılma ihtimalimiz olabilir' dedi."





'NATO, TÜRKİYE'Yİ ÜYELİKTEN ÇIKARACAK, ÇÜNKÜ…'







Jirinovski açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye ile asırlarca savaştık, fakat bugün durum değişti. Erdoğan Avrupa Türkiye'yi ne zaman üye yapacak diye beklemekten yoruldu. Türkler onurlu bir millet. Türkler artık Avrupa Birliği'ni (AB) istemiyoruz diyor.Türkiye bizimle dostluk yapmak istiyor ve bizimle sıkı ilişkileri var. Türkiye, Rusya ile askeri savunma konularında işbirliği yapmaktan yana. Bu önemli bir adım. Çünkü Türkiye bir NATO ülkesi. Biz, Türkiye NATO'dan ayrılacak demiyoruz. NATO, Türkiye'yi kendi bünyesinden ihraç edecek. Türkiye bizimle böyle askeri konularda işbirliği yaparsa NATO böyle karar alacak. Türklerle işbirliğinden vazgeçmememiz lazım."





'ÖCALAN YÜZÜNDEN BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ'

Jirinovski ayrıca "Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan yüzünden beni öldüreceklerdi. Öcalan'ı ölümden kurtardık. Çok sır var, burada açıklamamız doğru olmaz. Ben zamanında Kürtleri çok destekledim" dedi





(Sputnik Türkiye)