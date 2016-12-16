Akşener'den yeni parti hamlesi mi?

'Akşener yeni parti çalışmalarına başladı' iddiası





Devlet Bahçeli'nin karşısında Genel Başkan adayı olduktan sonra MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yeni parti kurmak için çalışmalarına başladı.





"YENİ PARTİ EŞİKTEDİR"





Aydınlık' gazetesinden Sabahattin Önkibar, "Mahkeme ihraca itirazı dün reddetti ve Meral Akşener ile Ümit Özdağ'ın MHP sayfaları kapandı. Bu şekilde yeni siyasi oluşumun önü açıldı ki Akşener taraftarları zaten epeydir bunun üzerinde çalışıyordu. Evet Meral Akşener önderliğinde yeni parti eşiktedir lakin Ümit Özdağ'ın ne yapacağı meçhul zira o konuda bir tepki vermedi. Akşener'in kurmaylarından bazıları Demokrat Parti çatısı derken, diğerleri yeni parti yeni hava demek diyor. Kesinleşen husus Meral Akşener hareketinin milliyetçi-muhafazakar eksenli merkez bir sağ parti olacağı. Harekete geçme noktasında söylenen Başkanlık referandumu öncesi ki, red kampanyaları ile partinin büyüyeceklerine inanıyorlar" iddiasında bulundu.





"SİYASETTE 24 SAAT UZUN ZAMANDIR"





KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu programa bağlanan Akşener'e yakın isimlerden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğluise "Şu anda MHP bizim partimizdir. Ben de partinin üyesiyim. Hem hukuki bağı olan üyelikle MHP'ye bağlıyım, hem de siyasi geçmişim itibariyle de Ülkücü ve milliyetçi hareketçiyim. Önümüzdeki dönemde ne olur bilmem. Eskiler demişler ki siyasette 24 saat uzun zamandır. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel söyler. Ama yorumum şudur; MHP'yi yöneten akıl, MHP'ye kazandıracaklarından ziyade en büyük siyasi rakiplerine sağlayacakları fayda üzerine bir siyasi strateji teşekkül ettiriyor. Bir Ülkücü olarak bunun kabul edilebilecek bir yanı yoktur" dedi.