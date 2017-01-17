Fethullah Gülen Hocaefendi bir endişesini dile getirdi

GÜLEN, ‘HERKES BİLSİN’ DEDİ, AYRINTI VERDİ: ENDİŞEMİ KORUYORUM, BİR FAİLİ MEÇHULÜ HİZMET’E YIKABİLİRLER







Bir süredir AKP’li çevrelerin dillendirdiği suikast söylentileri üzerine yazılı bir açıklama yapan Fethullah Gülen, ”Devlet büyüklerine ve muhalefet liderlerine suikast yapacakları iftirası sıklıkla dile getirilmektedir. Malum çevreler tarafından maksatlı olarak yayıldığına ve yeni kirli planların sahnelenmesi için zemin hazırlama amacı da taşıdığına inandığım bu tür bühtanlarla Hizmet gönüllülerine bir tuzak daha kurulmakta olduğundan endişe duyuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.





Fethullah Gülen, son Bamteli sohbetinde bu endişesini koruduğunu belirterek, ‘Herkes bilmeli!.. Bir masumu, bir mâsuma böyle… Birini kâtil, birini maktul haline getirebilirler. Bir fâil-i meçhul ile, bir kere daha mübarek Hizmet hareketini karalamaya çalışabilirler.” ifadelerini kullandı.





Gülen, ‘tuzak’ olarak tanımladığı plan için şu ayrıntıları da verdi: ”Şimdi ise ayağa düşmüş bir şey var: MHP’den mi, CHP’den mi, bir insanı öldürtmek suretiyle bir de onlarda Hizmet Hareketi’ne karşı antipati uyarma… Doğrudan doğruya, karar alınmış; sadece maktulü belirleme kalmış. “Kimi yaparsak, isabetli davranmış oluruz?!. Kimi yaparsak turnayı gözünden vurmuş oluruz?!.” Maktulü belirleme mevzuu kalmış sadece. Bu da ayağa düşmüş, dillere düşmüş.Rezaleti o kerteye getirdiler ki, artık yapılan bu rezaletleri bütün dünya tiksinti duyarak temâşâ ediyor. Bunu da yaparlar. Ve tabii orada muhalif bir ses olmadığından dolayı, o da yine etrafa zift püskürten cerâid tarafından onların arzu ve isteklerine göre değerlendirileceği için, bir de o töhmet altında bırakılacaksınız. Oysaki siz, hayatınızda, –kendimden daha emin olarak hakkınızda konuşuyorum– karıncaya bilerek basmamışsınızdır.”