Samanyolu Haber /Dünya / Başkanlığı vermedi , Ülkeyi verdi /19 Ocak 2017 23:41

Başkanlığı vermedi , Ülkeyi verdi

Senegal ordusundan yapılan açıklamada, askeri birliklerin başkanlık seçimlerinin ardından gerginliğin devam ettiği Gambiya’ya girdiği belirtildi.

Başkanlığı vermedi , Ülkeyi verdi

Senegal ordusu sözcüsü Abdou Ndiaye, “Gambiya’ya girmiş bulunuyoruz” derken; seçilmiş başkan Adama Barrow’u destekleyen Birleşmiş Milletler de seçimleri kaybetmesinin ardından OHAL ilan eden eski Yahya Jammeh’e ‘barışçıl’ bir şekilde çekilmesi çağrısında bulundu.
 
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Barrow’un göreve geçmesini destekleyen çabalarına dair Senegal’in BM’ye sunduğu tasarı, 15 üyenin oybirliğiyle kabul edildi.
 
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada da Batı Afrika koalisyon güçlerinin bir parçası olarak, askeri birliklerin Gambiya’ya gönderileceği belirtilmişti. Açıklamada, “Nijerya ordusu, Gambiya halkını korumak ve bölgesel barış ile güvenliğini korumak için gönderilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.
 
Öte yandan, devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle yemin etti. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülke temsilcilerinin de katıldığı Senegal'deki törende konuşan Barrow, "Bugün, hiçbir Gambiyalı'nın unutmayacağı bir gün olacak” dedi. Ülkedeki güvenlik güçlerine çağrıda bulunan Barrow, asker ve polisten ülkeye bağlılıklarını göstermelerini istedi.
 
NE OLMUŞTU?
 
Ülkede 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybedip önce yenilgiyi kabul eden fakat daha sonra devlet başkanlığı görevini bırakmayacağını açıklayan Yahya Jammeh, seçim sonuçlarına ilişkin Gambiya Yüksek Mahkemesine itirazda bulunmuştu.
 
Görevi barışçıl yollarla devretmesi yönündeki pek çok uluslararası çağrıya rağmen 90 günlük olağanüstü hal ilan eden Jammeh'e yönelik ECOWAS çatısı altında askeri müdahale kararı alınmıştı.?Gambiya meclisi, bugün makamı devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin üç ay daha uzatıldığını açıklamıştı. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.
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