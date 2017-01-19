Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Gülen hareketi ile ilgili net açıklama /19 Ocak 2017 23:12

Almanya'dan Gülen hareketi ile ilgili net açıklama

Türkiye’nin Almanya’daki “nüfuz etme operasyonlarından” endişe duyduklarını söyleyen iç istihbarat başkanı Maassen, “Almanya’da Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonları kabul edemeyiz” dedi.

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Almanya’nın iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen Berlin’deki Yabancı Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türk istihbarat birimlerinin, Almanya’daki Türkler üzerinde etki kurmaya çalıştığı, buna dönük "istihbarat faaliyetlerinde” bulunduğu yönündeki iddiaları yorumlayan Maassen şunları kaydetti:

“Bir taraftan Türkiye’deki gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz. Diğer yandan, Türk azınlığa ya da Türk kökenli Alman vatandaşlarına yönelik nüfuz etme operasyonları olduğu görülen faaliyetlerden endişeliyiz. Almanya’da, Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesi gibi bir durumu kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO müttefikimiz söz konusu olsa da buna karşı dururuz.”


Türk Hükümeti’nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve terör örgütü ilan ettiği Fethullah Gülen yapılanmasının, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi talebini değerlendiren Maassen, “Gülen hareketi Almanya’da gözlem altında değil çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz” ifadelerini kullandı.
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