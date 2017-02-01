Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık /01 Şubat 2017 23:01

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Pekçok büyük İslam âliminin ortak kanaati: Zâlimlerin eliyle bu türlü musibetler yaşayınca , Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Fethullah Gülen Hocafendi son Bamteli sohbetinde büyük  İslam Alimlerinin Hizmet hareketi ile ilgili kanaatlerini paylaştı. Hizmete şüphe ile bakan bir çok alimin son yaşanan hadiseler ile fikirlerini değiştirdiğini söyleyen Hocaefendi  'Zâlimlerin eliyle bu türlü musibetler yaşayınca , Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladı' dediklerini aktardı. 

'Dünya çapında, aklı başında ulemâ-i benâmdan büyük bazı kimseler -isim vermeyeceğim- meseleye bu zaviyeden yaklaştılar. Ezher’deki büyüklerden.. Fas’taki büyüklerden.. Afrika’daki başka büyüklerden bazıları dediler ki: “Hizmet, böyle devasa adımlarla inkişaf ederken, ‘Yahu bir istidraç olmasın bu mesele?!. Çünkü bunun onda biri kadar bir hizmet yapanlar, on katı cezaya maruz kaldılar, on katı balyozlandılar, on katı insanca yaşama hak ve hürriyetinden mahrum edildiler. Bunlara bir şey olmadığına göre, başlarına bir şey gelmediğine göre, acaba işin içinde bir bit yeniği mi var?!.’ diye düşünüyorduk. Vaktaki başınıza zâlimlerin eliyle bu türlü musibetler gelmeye başladı, o zaman doğru yolda yürüdüğünüzü anladık!..'
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Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

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