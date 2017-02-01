Samanyolu Haber /Spor / Futbol kurallarında radikal değişiklik /01 Şubat 2017 22:41

Futbol kurallarında radikal değişiklik

Futbolda sarı kart gören oyunculara zaman cezası verilebilir

SHABER3.COM

Futbol maçlarında sarı kart cezası alan oyunculara bir de zaman cezası verilmesi önerisi önümüzdeki ay Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB) görüşülecek.

Hentbol gibi bazı başka sporlarda da uygulanan zaman cezasında oyuncu belli bir süre saha dışında kaldıktan sonra karşılaşmaya geri dönüyor.
Futbol kurallarına karar veren uluslararası yapı olan IFAB, Mart ayındaki yıllık toplantısında bu uygulamanın başlamasını karara bağlayabilir.

Profesyonel liglere gelmesi 2-3 yıl

Daha önce UEFA'nın gençlik müsabakalarında denenen uygulama kabul edilirse önce amatör ve PAF liglerde uygulanacak, 2-3 yıl içinde de profesyonel liglere gelecek.

Yıllık toplantıda görüşülecek diğer öneriler arasında ulusal federasyonların kendi liglerinde oyuncu değişikliği sayısını kendilerinin belirlemesi de bulunuyor.
Bu önerinin nedeni olarak özellikle alt seviye takımlarda daha fazla oyuncunun forma giyme şansı ve dolayısıyla daha çok gelişim imkânına kavuşması.
IFAB'ın görüşeceği bir diğer öneri ise takım kaptanlarının sorumluluğunu artırarak saha için disiplinin ve oyuncu-hakem ilişkilerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaları. Bu öneri muhtemelen FIFA'nın teknik yetkilisi Marco van Basten'in, hakemlerle yalnızca takım kaptanlarının konuşabilmesi teklifini içeriyor.
IFAB, FIFA'nın yanı sıra Birleşik Krallık'ın dört futbol federasyonu olan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda federasyonlarının temsilcilerinden oluşuyor. Futbolda kural değişikliği önerilerini IFAB karara bağlıyor.
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