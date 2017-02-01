Samanyolu Haber /Dünya / Karadeniz'de Ukranya ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik /01 Şubat 2017 23:21

Karadeniz'de Ukranya ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik

Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ateş açıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Karadeniz’de Rusya’nın el koyduğu sondaj platformundan Ukrayna ordusuna ait bir kargo uçağına ateş edildiğini açıkladı

Karadeniz'de Ukranya ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik

Saldırıya rağmen uçağın uçuş görevini tamamladığını bildiren Poltorak,  uçuş ekibinin saldırıdan yara almadığını belirtti.

Uçuş esnasında Rusya’nın genelde hava savunma füzeleri için kullanılan  radarlarının aktif durumda olduğunu ileri süren Poltorak, uçağın dönüşünden sonra  yapılan kontrol sonucunda uçakta 3 santimetre mermi deliği tespit edildiğini  aktardı.

Bakan Poltorak, uçaktaki mermi deliği fotoğraflarını sosyal medya  hesabı üzerinden paylaştı.

Rusya saldırıyı yalanladı

Rusya Karadeniz Filosu Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna  askeri kargo uçağına ateş açıldığı iddiası yalanlandı.

Öğle saatlerinde Ukrayna ordusuna ait An-26 uçağının Tavrida ve  Kırım-1 platformları üzerinde iki defa alçaktan provokasyon uçuşu yaptığı öne  sürülen açıklamada, Ukrayna tarafına ateş açıldığı iddiasının doğru olmadığı  belirtildi.

Açıklamada, alçak uçuş esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet  vermesini engelleme adına platformdan güvenlik tarafından uçağa yönelik 4 defa  işaret tabancası ile uyarıda bulunulduğu ifade edildi.
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