Hizmet gönüllülerini almak istediği yerden cevabını aldı

Yurtiçinde hapse attığı Hizmet Hareketi gönüllülerini yurt dışında da takip ettiren, fişleten, bazı öğretmenleri yıllardır kaldıkları ülkelerde yakalatıp suçlu gibi Türkiye'ye getirten Erdoğan'a Afrika'dan "iade yanıtı" geldi.





Haklarında hiçbir suç unsuru bulunmamasına, yıllardır yurt dışında yaşamalarına rağmen darbe iftirası atılarak kitlesel kırım'a uğratılan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın rüşvet elinin uzandığı Malezya gibi ülkelerden Türkiye'ye kaçırılarak işkence ve zulmün kucağına atılmıştı.





Erdoğan'ın baskı yaptığı ülkelerden biri olan Güney Afrika ise Erdoğan'a net bir cevap verdi. Güney Afrika'da yayın yapan Pretoria News "Güney Afrika av alanı değildir" başlığıyla bir yazı yayınladı ve Erdoğan'a "Burası senin av alanın olamaz, Gülen Hareketi mensuplarını buradan zorla çıkaramazsın" mesajı gönderdi.







