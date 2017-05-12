Samanyolu Haber /Gündem / Malezya kaçırılan üç Türkü Türkiye'ye verdi /12 Mayıs 2017 11:52

Malezya kaçırılan üç Türkü Türkiye'ye verdi

Reuters'ın haberine göre Malezya polisi,Malezya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya'da Alışveriş Merkezi'nde karga tulumba kaçırılan  Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58) son günlerde ülkede gündem olmuştu. Malezya makamlarınca yapılan açıklamada önce  'ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle gözaltına alındıkları açıklanmıştı. Daha sonra MİT'in operasyonu olduğu anlaşılan gözaltı işleminin ardından Başta BM  olmak üzere bir çok uluslararası örgüt harekete geçti. 

Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 3 kişinin Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.
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