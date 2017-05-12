Malezya kaçırılan üç Türkü Türkiye'ye verdi

Malezya'da Alışveriş Merkezi'nde karga tulumba kaçırılan Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58) son günlerde ülkede gündem olmuştu. Malezya makamlarınca yapılan açıklamada önce 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle gözaltına alındıkları açıklanmıştı. Daha sonra MİT'in operasyonu olduğu anlaşılan gözaltı işleminin ardından Başta BM olmak üzere bir çok uluslararası örgüt harekete geçti.





Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 3 kişinin Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.