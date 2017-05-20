Berfo Ana'yı duruşmada Evren'le yüzleştirmişti, şimdilerde ise...

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Diyarbakır, Ankara gibi illerde CMK 250. Maddesiyle yetkili mahkemelerde görev alan genç ve saygın hukukçu hakim Süleyman İnce 17 Temmuz'dan beri tutuklu.





Diyarbakır'dan sonra Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını yürüten Hakim Süleyman İnce yargı camiasının en entelektüel isimleri arasında gösteriliyordu. Hakim İnce için meslektaşları adliyede "Okuduğu dosyaları en iyi kavrayan, emsal birçok içtihat oluşturan" hakim olarak tanımlıyorlardı.





Hakim İnce, 12 Eylül davasının, kurban bağışlarında yolsuzluk gibi birçok kritik davanın görüldüğü Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığını uzun yıllar yürüttü. Kamuoyu onu en çok 12 Eylül davası ile tanıdı. 1980 darbesinde sivil polislerce kaçırılıp bir daha haber alınamayan Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Ana'nın duruşmada darbenin mimarı Kenan Evren ile yüzleşmesine imkan sağlamıştı. Berfo ana duruşmada "Ocağın yıkılsın Evren..." diye konuşurken müdahale etmek isteyenlere izin vermemiş, "sözünü kesmeyin" diyerek tarihi yüzleşmeye fırsat sunmuştu. Hakim İnce duruşmada sanık savunmalarının sonuna kadar dinlenmesi konusunda hassasiyeti ile bilinirken, Kürtçe savunma taleplerinin karşılanması için de yazışmalar yapmıştı.





Hakim İnce aynı zamanda modern hukuk, hak ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yaptığı araştırma ve verdiği kararlarla da adliye camiasında öne çıkan isimlerdendi. Basınla mesafesini koruyan Hakim İnce, 12 Eylül davasında salonun içerisinden fotoğraflarının alınmasına "maske mi takalım arkadaşlar, Heyeti çekmeyin. Biz hakimiz işimizi yapıyoruz. Yüzümüzle, sözlerimizle değil kararlarımızla konuşulmak istiyoruz" demişti. Ankara'da kumar, uyuşturucu ve insan ticareti gibi konularda birçok çete yargılamasını da yürütmüştü. 15 Temmuz öncesinde talebi olmaksızın Kayseri'ye atandı. Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında çalıştığı her yerde HSYK müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde en başarılı hakimler arasında gösterilmiş ve sicil notu en üst dereceden verilmişti. Hakim İnce, 16 Temmuz sabahı gözaltına alındı. Hakaretlere maruz kaldı ancak hukuka olan inancını yitirmediğini yakınlarına hep dile getirdi. Kendisinin Cezaevinden "Hukuk bitti, bizim artık hukuki olarak haklarımızı arama imkanımızın bulunduğunu düşünmüyorum. Hukukun gelmesini bekleyeceğiz" dediği belirtildi.





Diğer yandan 12 Eylül darbesi ile ilgili Ankara 12. Ağır Ceza'da görev almış tüm heyet ve savcıların tutuklanması dikkat çekti. Sanat, sinema ve edebiyat konusunda da donanımı ile dikkat çeken Hakim İnce'nin başkanlığını yürüttüğü davaların bir kısmında halihazırda hakim ve savcı yargılamalarına bakan Yargıtay 16.Ceza Dairesi Üyesi Hakan Yüksel de görev almıştı.





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