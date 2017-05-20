Erzincan'da 4.1'lik deprem

Erzincan'da bugün Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.





Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre bugün saat 14.05'de, merkez üssü merkeze bağlı Işıkpınar Köyü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Erzincan'a 4 kilometre uzaklıkta ve kentin kuzeyinde bulunan Işıkpınar Köyünde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.