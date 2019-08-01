Hitler'in Nazi dönemini bile geçti

Selçuk, 15 Temmuz sonrasında bakanlığa bağlı kurum müdürlükleri ile okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde Hizmet Hareketi ile bağlantılı 301 bin 878 adet kitabın imha edildiğini ifade etti.







Hürriyet’in haberine göre açıklama, MHP Konya Milletvekili Esin Kara’nın, Bakan Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği bir soru önergesi üzerine yapıldı. Kara önergesinde, özetle ’15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi’ne yakın yayınların okul kütüphanelerinden temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise okul kütüphanelerine bu kitapların nasıl girdiğine dair bir araştırma yapıldı mı? Bugün itibari ile bu kitaplar okul kütüphanelerinde mevcut mudur? Ara ara okul kütüphanelerinin denetimi yapılmakta mıdır?” sorularını yöneltti.













Nazi Almanyası’nda da binlerce kitap yakıldı





Bakan Selçuk, Kara’nın önergesine verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti: “ Bu bağlamda aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı kurum müdürlükleri ile her derece ve türdeki okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset vb. basılı ve teknolojik kaynakların tamamının ayıklanarak hurdaya ayrılması, kayıtlardan düşülmesi ve imha edilmesi için valiliklere yazı yazılarak okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir.”





2 BİN 284 KURUM KAPATILDI





CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemi ile verdiği önergede ise özetle “Yurt içinde ve yurt dışında Hizmet Hareketi ile bağlantılı kaç eğitim kurumu tespit edilmiştir? Terör örgütü bağlantısı tespit edilen okullara karşı hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Söz konusu okullardan kaç tanesine el konmuştur? Yurt dışında el konduğu belirtilen bazı okullarının aslında satın alındığı hatta bu satın alma işleminin okulların değerinin en az 3-4 katı fiyata gerçekleştirildiği iddiası doğra mudur?” sorularını yöneltti. Bakan Selçuk, bu önergeye verdiği yanıtta ise özetle şunları kaydetti: “Mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu düşünülen Bakanlığımız personeli ve bağlı kurumlan hakkındaki değerlendirmeler yapıldıktan sonra İrtibatlı 2.284 kurum tespit edilmiş ve tamamı kapatılmıştır.”