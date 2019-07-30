Samanyolu Haber /Gündem / Asya Termal’i kayyımdan satın alan Ali Yeşil intihar etti /30 Temmuz 2019 17:33

Asya Termal’i kayyımdan satın alan Ali Yeşil intihar etti

Asya Termal Tesislerini 4 yıl önce AKP’li kayyımdan satın alan Kızılcahamamlı iş adamı Ali Yeşil, borç batağından bir türlü kurtulamayınca intihar etti. Geride gözü yaşlı bir eş ve iki evlat bıraktı.

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Ali Yeşil, 26 Temmuz günü öğle saatlerinde ortağıyla birlikte Halkbank Kızılcahamam Şubesine para çekmeye gitti. Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirtilen Yeşil, bankadan çıktığı sırada bir alacaklısıyla karşılaştı.

Borcun ödenmesini isteyen alacaklı, silahını çıkarıp Ali Yeşil’e “Senin kafana sıkayım mı” diye sordu. Bunun üzerine Yeşil, “Sen sıkma ben sıkarım” diyerek tetiği çekti. Bankanın önüne kanlar içinde yığılan Yeşil hemen Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların çabaları yeterli olmadı. Yeşil, hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZINI GÖRMEZ KILDIRDI
Ali Yeşil’in cenazesi, Çamlıdere Merkez Camiinde Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez tarafından kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Namazına Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AKP’li Emrullah İşler de katıldı.

AKP’nin el koyduğu Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’ni Ankaralı iş adamı Ali Yeşil satın almıştı. AKP’nin Kızılcahamam kamplarını yaptığı tesisin ismini Lina Termal Turizm olarak değiştiren Yeşil; Yusuf Öztürk, Mustafa Fırat, Tamer Karaalp ve Murat Özdoğan’ın da ortak olduğunu duyurmuştu. 3 bin 500 yatak kapasiteli tesisin kendilerine devri için 1,5 yıl beklediklerini açıklamıştı. Evli olan Ali Yeşil’in Mehmet Süreyya ve Ezel adında iki çocuğu vardı.
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