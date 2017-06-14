Hırsızlık İslami midir?

TR724.com internet sitesi yazarı Vehbi Şahin AKP'nin son yıllardaki icraatlarını analiz etti....









HIRSIZLIK İSLÂMİ MİDİR?







Sonunda bu da oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında ‘fetva’ verdi.





Ne dedi?





Katar’a uygulanan ambargonun İslami olmadığını söyledi.





“Bir ülkenin halkını tecrite kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir” dedi.





Doğru söylüyor.





Katılıyorum kendisine…





Bir insanı suçlu; hatta düşman bile olsa açlığa mahkûm etmek insani değildir, İslami hiç değildir.





Madem Erdoğan ahkâm kesiyor artık…





O zaman şu sorular için de kendisinden “fetva” alabilir miyiz acaba?





-İşkence yapmak İslami midir?

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-Masumları hapse atmak İslami midir?



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-İnsanları işsiz güçsüz bırakıp açlığa mahkûm etmek İslami midir?



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-Kadınları tutuklamak için doğumhane kapısına polis dikmek İslami midir?



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-Minik bebekleri, anneleriyle birlikte zindana tıkmak İslami midir?



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-Evlerini ocaklarını başlarına yıkmak İslami midir?



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-Muhalif diye işadamının malını mülkünü gasp etmek İslami midir?







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-Yok etmek amacıyla bir grubu veya cemaati soykırıma tabi tutmak İslami midir?





Evet…





Bütün bunları “devletin gücünü arkasına alarak” yapmak insanlığa ve İslam’a yakışıyor mu peki?





“Evet” diyebilir mi bu sorulara Erdoğan?





Devam edelim sormaya…





Meselâ…





-Hırsızlık yapmak İslami midir?





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-Rüşvet alıp vermek İslami midir?





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-Yolsuzluk yapmak İslami midir?





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-Yalan söylemek İslami midir?





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-İftira atmak İslami midir?





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-İhalelerden komisyon almak İslami midir?





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-Kamuya ait malı, makamı, parayı, gücü şahsi işlerinde kullanmak İslami midir?





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-Kişiye özel adalet tesis etmek İslami midir?





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-Yandaşın vergi borcunu affetmek İslami midir?





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Çok uzatmak istemiyorum.





Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas-ı Fukaha’yı dikkate alarak bu yazıda zikrettiğim sorular için de fetva vermesini istiyorum Erdoğan’dan…





“Nereden çıktı bu… Fetva falan vermem. Ben yaptım oldu” diyorsa…





O zaman işi Allah’a kalmış demektir.





Kolay gelsin.







