Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızlık İslami midir? /14 Haziran 2017 15:29

Hırsızlık İslami midir?

Erdoğan Katar’a uygulanan ambargonun İslami olmadığını söyledi. “Bir ülkenin halkını tecrite kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir” dedi.Son yıllarda İslamı referans alan bir parti olan AKP'nin yaptığı icraatların islama ne kadar uyuyor

SHABER3.COM

TR724.com internet sitesi yazarı Vehbi Şahin AKP'nin son yıllardaki icraatlarını analiz etti.... 


HIRSIZLIK İSLÂMİ MİDİR?

Sonunda bu da oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında ‘fetva’ verdi.

Ne dedi?

Katar’a uygulanan ambargonun İslami olmadığını söyledi.

“Bir ülkenin halkını tecrite kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir” dedi.

Doğru söylüyor.

Katılıyorum kendisine…

Bir insanı suçlu; hatta düşman bile olsa açlığa mahkûm etmek insani değildir, İslami hiç değildir.

Madem Erdoğan ahkâm kesiyor artık…

O zaman şu sorular için de kendisinden “fetva” alabilir miyiz acaba?

-İşkence yapmak İslami midir?
***
-Masumları hapse atmak İslami midir?
***
-İnsanları işsiz güçsüz bırakıp açlığa mahkûm etmek İslami midir?
***
-Kadınları tutuklamak için doğumhane kapısına polis dikmek İslami midir?
***
-Minik bebekleri, anneleriyle birlikte zindana tıkmak İslami midir?
***
-Evlerini ocaklarını başlarına yıkmak İslami midir?
***
-Muhalif diye işadamının malını mülkünü gasp etmek İslami midir?

***

-Yok etmek amacıyla bir grubu veya cemaati soykırıma tabi tutmak İslami midir?

Evet…

Bütün bunları “devletin gücünü arkasına alarak” yapmak insanlığa ve İslam’a yakışıyor mu peki?

“Evet” diyebilir mi bu sorulara Erdoğan?

Devam edelim sormaya…

Meselâ…

-Hırsızlık yapmak İslami midir?

***

-Rüşvet alıp vermek İslami midir?

***

-Yolsuzluk yapmak İslami midir?

***

-Yalan söylemek İslami midir?

***

-İftira atmak İslami midir?

***

-İhalelerden komisyon almak İslami midir?

***

-Kamuya ait malı, makamı, parayı, gücü şahsi işlerinde kullanmak İslami midir?

***

-Kişiye özel adalet tesis etmek İslami midir?

***

-Yandaşın vergi borcunu affetmek İslami midir?

***

Çok uzatmak istemiyorum.

Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas-ı Fukaha’yı dikkate alarak bu yazıda zikrettiğim sorular için de fetva vermesini istiyorum Erdoğan’dan…

“Nereden çıktı bu… Fetva falan vermem. Ben yaptım oldu” diyorsa…

O zaman işi Allah’a kalmış demektir.

Kolay gelsin.


<< Önceki Haber Hırsızlık İslami midir? Sonraki Haber >>

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Londradaki yangında korkunç tablo...

Londradaki yangında korkunç tablo...

ABD'de fırtına yıktı geçti....

ABD'de fırtına yıktı geçti....

Londra'da yangın dehşeti

Londra'da yangın dehşeti

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:58