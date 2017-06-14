Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Taner Kışlalı'nın kızının pasaportuna Cemaat gerekçesiyle el kondu /14 Haziran 2017 15:29

Ahmet Taner Kışlalı'nın kızının pasaportuna Cemaat gerekçesiyle el kondu

21 Ekim 1999'da Ankara'daki evinin önünde bombayla katledilen Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna el kondu.

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Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna el koyuldu

T24.com.tr'nin haberine göre, Dolunay Kışlalı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya gitmek üzere çıkış yapmak isterken pasaportuna herhangi bir gerekçe gösterilmeden el koyuldu. 

Polis Kışlalı'nın annesi Nilgün Nicole Kışlalı'dan dolayı taşıdığı Fransız pasaportunu ise dikkate almadı. Dolunay Kışlalı'nın, Türk pasaportuna el konma gerekçesi açıklanmadan Fransız pasaportuyla ülkeden çıkış yapmak istemediği öğrenildi. Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında el konmuş olabileceği iddia ediliyor. 
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