Ahmet Taner Kışlalı'nın kızının pasaportuna Cemaat gerekçesiyle el kondu

Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna el koyuldu





T24.com.tr'nin haberine göre, Dolunay Kışlalı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya gitmek üzere çıkış yapmak isterken pasaportuna herhangi bir gerekçe gösterilmeden el koyuldu.







Polis Kışlalı'nın annesi Nilgün Nicole Kışlalı'dan dolayı taşıdığı Fransız pasaportunu ise dikkate almadı. Dolunay Kışlalı'nın, Türk pasaportuna el konma gerekçesi açıklanmadan Fransız pasaportuyla ülkeden çıkış yapmak istemediği öğrenildi. Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında el konmuş olabileceği iddia ediliyor.

