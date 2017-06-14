Samanyolu Haber /Gündem / Kıbrıs'taki Türk askerleri çekiliyor mu? /14 Haziran 2017 15:13

Kıbrıs'taki Türk askerleri çekiliyor mu?

Katar’a Türk askerinin gönderilme kararının alındığı dönemde Kıbrıs’la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

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Rum Politis gazetesi, Türkiye’nin geçtiğimiz Ocak ayında taraflar arasındaki ikili zirvede, adadaki asker sayısını yüzde 80 azaltmayı taahhüt ettiğini öne sürdü.

Kıbrıs medyası, İsviçre’nin Cenevre kentinde bu ay sonunda düzenlenecek 2. Kıbrıs garantörler zirvesi öncesinde, garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan ile Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs’ın BM’ye yazılı olarak verdikleri asker konusunda resmi tutumlarıyla ilgili bir dizi iddiada bulundu.

“Adadaki Türk askeri yüzde 80 azaltılıyor”

Rum Politis gazetesindeki habere göre, Türkiye ocakta ilki toplanan zirvede, adaya müdahale hakkı tanıyan garantörlük sisteminin korunmasını istedi, adadaki asker sayısını ise, yüzde 80 azaltmayı taahhüt etti.

Kıbrıs sorununun en son aşaması kabul edilen 28 Haziran’daki 2. garantörler zirvesinde, Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs yönetiminin federasyon çatısı altında birleşmesinden sonra adadaki güvenlik ve garantilerin nasıl olacağı müzakere edilecek.

Kim, ne istiyor?

Türkiye: 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken oluşturulan garantörlük anlaşması aynen kalsın. Adada kalacak Türk askerinin gerekli olup olmadığı ya da tamamen çekilmesi konularında karar vermek için geçiş süreci olsun.

Kuzey Kıbrıs: Türkiye sadece yeni federal Kıbrıs’taki Türk kurucu devletinin garantörü olsun. Kıbrıs Türk devletinin meclis çağrısıyla çok ciddi güvenlik ihlalleri durumunda Türkiye adaya müdahale edebilsin. Belirli birkaç yıllık sürelerde, adadaki yabancı askerlerin varlığı ve çekilmeleri konusu gözden geçirilsin. Askerin çekilmesi için belirli bir mühlet olmasın.

Yunanistan: Garantörlere adaya tek yanlı müdahale hakkı veren garantörlük anlaşması lağvedilsin. Türkiye, Yunanistan ve yeni Kıbrıs dostluk anlaşması imzalasın ve adadaki askerlerin tümü çekilsin yerine çok uluslu polis gücü gelsin.

Rum yönetimi: 1960’tan bu yana uygulanan garantörlük sistemi lağvedilsin. Anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin özel bir kararıyla garanti altına alınsın. Türkiye, Yunanistan ve yeni Kıbrıs, adayı dış tehditlerden korumak için dostluk anlaşması imzalasın. Adaya belirli bir süre çok uluslu polis gücü gelsin.
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