Hidayet Karaca'dan tarihi savunma: 'Karar sizin, Hüküm ise Yüce Allah’ındır'

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç gündür görülen ve karar aşamasına gelen davanın son celsesinde savunmasına devam etti...



Samanyolu TV’nin ödeme yaptığı kişilere ilişkin soruları cevaplayan Karaca, şunları söyledi:



“Önder Aytaç bizde program yaptı. Parasını ödedik. İyi de AK Parti’den Naci Bostancı, Yasin Aktay niye yazılmıyor? Onlar da program yaptı? Onlar da bizden para aldı. Avni Özgürel, Etyen Mahcupyan, Ahmet Taşgetiren, Derya Sazak, Saygı Öztürk, bunların hepsi yaptıkları program karşılığında Bank Asya üzerinden parasını alan insanlar.”



Hakkında tahliye kararı veren bir hakimin anne ve babasının, kendisinin üyesi olduğu bir vakfın, iş yaptığı tavukçuluk şirketinde hissesi olduğu yönündeki suçlamaya da yanıt veren Karaca, şöyle dedi:



“Bu vakıfta benim dışımda 30 küsur insan var. Neden sadece bana soruluyor? Vakfı ben mi kurdum? Tavuk işi yapılmış. Hakim ailesinin yaptığı ticaret beni ne ilgilendirir. Kaldı ki, dosyadaki hesaplardan para kazanmadıkları, aksine vakfa borçlu oldukları görülüyor. Biz tavuklarla mı bu ülkeyi yıkacağız ya? Kimler var bu vakıfta, şu anki TRT Genel Müdürünün babası, Hayrettin Karaman, Mehmet Fatih Saraç, Murat Ülker, Ömer Bolat. Peki korsan denilen hakkımda tahliye kararının verildiği 2014’teki yönetim kurulu başkanı kim, AK Parti milletvekili İsrafil Kışla. Öncelikle şunu belirteyim, tahliye kararı hukukidir. Ben şu anda tutuklu değilim, rehin tutuluyorum. Eğer Mustafa Başar paraya boğulduysa, AK Parti milletvekili İsrafil Kışla’ya sormaları lazım.”



Karaca üç davadan yargılanıyor. Savunmasında bunu hatırlattı ve “Fiiller değil, failler yargılanıyor. Bomba atan İBDA-C’ciler bırakıldı. 28 Şubat’ın paşalarına paşa hukuku uygulandı. Hidayet Karaca kürek mahkumu” dedi.



Karaca, 3.5 gündür yaptığı savunmasını şu sözlerle tamamladı:



“Evet, STV’de çalıştım. Bu şirketler suç işlemek için kurulmadı. Bu şirketlerde suça ortaklık edildiğine tanık olmadım. Ben yalnızca yayıncılık yaptım. Herhangi bir şiddet eylemine katılmadım. Silahlı olmadım. Hiçbir sorunu silahla çözmedim. Darbe davalarına, polis davalarına da bakıyorsunuz. Bir tanesiyle aramda bir ilişki yok. Birilerinin yanlışını, ihanetini Hidayet Karaca’ya ödettiremezsiniz. Bu darbe olmasa, böyle mi yargılanacaktık? Bu nasıl bir darbe ise, hangi mantık, hangi geri zekalılıksa Boğaz Köprüsü’nü kapatıyor.



Darbe bize yapıldı. Ondan dolayı şakır şakır yargılanıyoruz. Beraat edeceğimiz davalardan şakır şakır cezalar geliyor. Darbe başarılı olsa memleketi kim idare edecekti? Nerede bunlar? Hiç tahliye, beraat talebinde bulunmadım. Dışarıda olsam ne olur ki, içeride masumlar varken. Nerede Hz. Ömer’in adaletini söyleyenler? Hz. Ömer’in, Hz. Ali’nin adaletini arıyorum. Zalimler için yaşasın cehennem! Kararınızı açıklayabilirsiniz. Karar sizin. Hüküm ise Yüce Allah’ındır.”

