Samanyolu Haber /Gündem / Bunu kendisine söyleme cesaret edemiyorlar ama Erdoğan izlenmiyor... /08 Haziran 2018 18:01

Bunu kendisine söyleme cesaret edemiyorlar ama Erdoğan izlenmiyor...

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan televizyonda katıldığı programda yine izlenme oranlarında istediği başarıyı elde edemedi.

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Erdoğan’ın dün akşam Kanal D-CNN Türk ortak yayınında katıldığı program sıralamada 27’nci oldu. Farklı tarihlerde FOX Tv’ye konuk olan liderlerden; Muharrem İnce 8, Meral Akşener 6, Temel Karamollaoğlu ise 7’nci olmuştu. Her ne kadar Erdoğan dışındaki adaylar televizyonlarda kendilerine çok fazla yer bulamasalar da şimdiye kadarki izlenme oranlarında Erdoğan’a ciddi farklar attılar.
Dün akşam Kanal D ve CNN Türk’ün ortak yayına katılan Erdoğan, izlenme oranlarında Total’de 1.78’le 27. sırada yer aldı.


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