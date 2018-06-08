Bunu kendisine söyleme cesaret edemiyorlar ama Erdoğan izlenmiyor...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...
Erdoğan’ın dün
akşam Kanal D-CNN Türk ortak yayınında katıldığı program sıralamada
27’nci oldu. Farklı tarihlerde FOX Tv’ye konuk olan liderlerden;
Muharrem İnce 8, Meral Akşener 6, Temel Karamollaoğlu ise 7’nci olmuştu.
Her ne kadar Erdoğan dışındaki adaylar televizyonlarda kendilerine
çok fazla yer bulamasalar da şimdiye kadarki izlenme oranlarında
Erdoğan’a ciddi farklar attılar.
Dün akşam Kanal D ve CNN Türk’ün ortak yayına katılan Erdoğan, izlenme oranlarında Total’de 1.78’le 27. sırada yer aldı.