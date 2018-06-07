Hidayet Karaca iddiaları mahkemede tek tek çürüttü

Duruşmanın başlangıcında Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Karaca'nın duruşmanın iftardan sonra yapılması talebi ile ilgili kararı açıkladı. Giray, "İftardan sonra en fazla 3 saat çalışılabilir, 9-12 gibi. Ama bu jandarmalar, katip, diğer personelin mağduriyetine sebep olacağı için iftara 1 saat kalana kadar devam edebiliriz. Sizin talebiniz üzerine duruşmayı 3 gün olarak belirledik" dedi.





ERDOĞAN'I 4 KEZ KONUK ALDIM



Savunmasına kaldığı yerden devam eden Karaca, şunları söyledi: "İmamlık, müezzinlik gibi özel eğitim isteyen bir okulda okumadım.Gazeteciyim, sürekli basın kartı sahibiyim. Gazetecilik okulu mezunu olmadığım söylenirse, Sabah'ın başındaki Serhat Albayrak veya TRT'nin Genel Müdürü gazetecilik mezunu mu? Ayet, hadis mi var, gazetecinin gazetecilik okulu mezunu olması için. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ı 4 kez programıma konuk aldım.





ARINÇ, TOPTAN VE YILDIRIM EVİME GELDİ





Cebir, şiddeti mi konuştuk. Keza Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Bugünün Başbakanı, Ulaştırma Bakanıyken evime geldi, kahvaltı yaptık. Aslında bunları boşuna anlatıyorum. Çünkü bunları siz çok iyi biliyorsunuz."





VİCDAN AZABI DUYACAĞINIZDAN EMİNİM





Tahşiye davasında 31.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Karaca, şöyle devam etti: "Bana ceza veren, verecek olan, zindanlarda süründüren savcısından heyetine kadar hiç kimseye kin ve nefret duymuyorum. Oruçluyuz, sizin iyi niyetinizden zerre şüphe etmiyorum. Ama sizin iyi niyetli olmanız, adil karar vereceğinizin garantisi değil. Ceza verirseniz vicdan azabı duyacağınızdan eminim. Allah bir daha kimseye bunları yaşatmasın. Karanlık zamanlarda yaşadığımızı kabul ediyorum."





BU SAVCININ İŞİ DEĞİL



