ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain'in sır ölümü

ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor... ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle çok konuşulan Bourdain, İstanbul'da dürüm ve ıslak hamburger Mardin'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı.













Dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain, çekim için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. 61 yaşındaki sunucunun intihar ettiği belirtildi.

Ünlü şef ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu Anthony Bourdain, 61 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi.Bourdain'in CNN'de yayınlanan Parts Unknown isimli programının bir bölümü için Paris'te bulunduğu, yakın arkadaşı Eric Ripert'ın sabah saatlerinde otel odasında Bourdain'in cansız bedenini bulduğu belirtildi.Bourdain yazdığı kitaplar ve yaptığı programlarla kitlelere ulaşmayı başarmıştı.Anthony Michael Bourdain kimdir?Anthony Michael Bourdain (d. 25 Haziran 1956, New York City), ABD'li yazar ve New York'taki Brasserie Les Halles 'ın baş şefi.Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tadlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktadır. 2005'te Travel Channel adlı TV kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir.