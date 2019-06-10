Moskova Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklarla ilgili yaptığı haberleriyle tanınan ve Rusya'nın önde gelen muhalif yayınlarından biri için çalışan gazeteci İvan Golunov, "uyuşturucu ticareti" yaptığı gerekçesiyle 2 ay ev hapsine çarptırıldı.





SUÇLAMALARIN ESAS SEBEBİ İMZA ATTIĞI HABERLER





Birçok gazeteci suçlamaların arkasında Golunov'un yaptığı muhalif haberlerin olduğuna inanıyor. Gazeteciye gözaltında işkence edildiği iddiasının ardından birçok Rus yayını bugünkü nüshasına "Hepimiz Golunovuz" manşetini attı.





Meslektaşları, Golunov'un susturulmak için komplo ile ev hapsinde tutulduğunu iddia etti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI





6 Mayıs Perşembe günü bir görüşmeye giderken "çantasında uyuşturucu" bulunduğu iddia edilen Golunov gözaltına alınmıştı.





Golunov'a gözaltında geçirdiği süreç boyunca işkence edildiği iddia edildi.





Muhalif gazetecinin çalıştığı internet gazetesi Meduza, Golunov'un gözaltı sırasında kaburgalarının kırıldığını, beyin sarsıntısı geçirdiğini ve hematom olduğunu iddia etti.





Golunov’un avukatı Dimitriy Julay da Sputnik'e yaptığı açıklamada gazeteciye gözaltı sırasında yemek ve su verilmediğini söyledi.





MOSKOVA'DA PROTESTO EDİLDİ





Golunov'un gözaltına alınması Rusya genelinde ses getirdi. Moskova'da 100'den fazla kişi bir araya gelip Golunov'a yapılan muameleyi protesto etti.





Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF) ve Rusya Özgürlük Derneği de gazeteciye yönelik suçlamaya son verilmesi için Paris’teki Rusya Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi.





Rusya'nın önde gelen gazeteleri Kommersant, RBC ve Vedomosti bugün aynı manşetle çıktı.





ÜÇ GAZETEDEN ORTAK MANŞET: HEPİMİZ IVAN GOLUNOV'UZ





Üç gazete de "Hepimiz Ivan Golunovuz" başlığının altında muhalif gazeteci ile ilgilenen polis memurlarının incelenmesini talep etti ve Golunov'un "mesleğini yaptığı için" cezalandırılıyor olabileceğini yazdı.





Moscow Times, ilk defa üç Rus gazetesinin birlikte böyle bir eyleme imza attığını belirtti.







T24'ün haberine göre Golunov tekrar hâkim karşısına çıkana kadar iki ay boyunca ev hapsinde tutulacak. Golunov "uyuşturucu satmaktan" suçlu bulunursa 10 ila 20 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir.