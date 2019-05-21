Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan: Savcılar sanki en saçma iddianameyi kim yazacak diye yarışıyor /21 Mayıs 2019 13:35

Ahmet Altan: Savcılar sanki en saçma iddianameyi kim yazacak diye yarışıyor

Gazeteci Ahmet Altan'ın hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunmasını SEGBİS aracılığıyla verdi

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Gazeteci Ahmet Altan'ın hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Altan savunmasında, "Öylesine tuhaf iddialarla yargılanıyorum ki savcılar sanki en saçma iddianameyi kim yazacak diye yarışıyorlar. Savcı benim 10 yıl önce yargıdaki bir skandalı, bir suçu eleştiren yazımı suçlayarak, skandalın üstünü örtmek istiyor." dedi. 
 
2010'da yargıyı eleştiren "Büyük Savaş Başladı" yazısı nedeniyle hakaretle suçlandığı davada Altan, SEGBİS ile savunma yapıyor. Altan'ın savunmasını Punto24 aktarıyor.

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, İlhan Cihaner'in Altan hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini söyledi. Çalıkuşu, "Yargıtay eski 11.  Daire Başkanı Ersan Ülker'in adı yazıda geçmiyor, duruşmalara gelmemiş" dedi.

Ahmet Altan savunmasında, "Öylesine tuhaf iddialarla yargılanıyorum ki savcılar sanki en saçma iddianameyi kim yazacak diye yarışıyorlar. Savcı diyor ki İlhan Cihaner'e hakaret ettin. Eski savcı Cihaner, 'Hakaret yok, şikâyetim yok' diyor ama bizim savcı 'var' diyor. Savcı benim 10 yıl önce yargıdaki bir skandalı, bir suçu eleştiren yazımı suçlayarak, skandalın üstünü örtmek istiyor." dedi.

"Eleştirinin hakaret diye yasaklanmasına izin vermeyin sayın Yargıç. İzin verin devlet de, yargı da eleştiriyle oksijen alsın." ifadelerini kullandı.

Yeniden söz alan avukat Çalıkuşu ise, "Yazıda katılma talebinde bulunan Ersan Ülker'in adı ya da Yargıtay 11. Daire Başkanı diye işaretlemesi bile yok. Menfaat söz konusu olmadığı için katılma talebinden dönülmesi mümkündür. Bunu talep ediyoruz" diye konuştu.

Karar duruşması 17 Eylül'de 
9 yıl önceki bir yazısında yargıyı eleştirdiği için hakaretle suçlandığı davanın karar duruşması 17 Eylül 2019'da yapılacak.
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