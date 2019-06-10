Japonlar krizdeki Türk şirketlerini bir bir topluyor





Denso, Marubeni, Nikkei, Toyo, Taheda Pharma, Ajinomoto, Mitsui, Kansai, Hitachi, GS Yuasa, Mitsubishi gibi ciroları milyar dolarlarla ölçülen Japon devleri, son beş yılda yaklaşık iki milyar dolar ödeyerek pek çok Türk şirketine ya ortak oldu ya da tamamını satın aldı.





2019’da da Türkiye’de Japon rüzgarı devam etti ve sektörün önemli oyuncularından Betek, Japon devi Nippon Paint’e devredildi.





Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Japonya’nın en önemli kimya devlerinden DIC Corporation’a ait Sun Chemical, İzmir’de üretim yapan Makrochemical Endüstriyel Kimyasalları adlı şirketin tamamını satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay alırken, Sabancı Holding’e ait Temsa’nın iş makinaları birimi de Japon Marubeni ile masada.





İşte bu listeye bir şirketin daha eklendiğini söyleyen Ülker, Türkiye’nin önemli plastik üreticilerinden olan Emaş'ın da Japonlara satıldığını belirtiyor.





Ülker'in aktardığına göre tek bir Japon şirketine değil, üç Japon devinin birlikte kurduğu ortak bir firmaya devrediliyor.





İmzaların geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız atıldığı Emaş’ı alanın ise İngiltere’de kurulu bulunan Sumika Polymer Compounds Europa olduğu kaydediliyor.





1615 yılında kurulan Sumitomo, Japonya’nın en eski gruplarından. 404 yıl önce bir Budist rahip olan Sumitomo Masatomo tarafından kurulan bu devin 47 milyar dolarlık cirosu, 73 binden fazla çalışanı varmış...





Haberde aktarılana göre, Japon devlerine verilen Keiretsu unvanına sahip Sumitomo Group, 18 milyar dolarla dünyanın en değerli 291’inci şirketi.





1858 yılında Osoka’da kurulan Itochu, Japonya’da “sogo shosha” adı verilen genel ticaret devlerinden biri. Fortune Global tarafından 44.7 milyar dolarla dünyanın en büyük 215’inci firması olarak geçiyor.





Emaş'ın hikâyesi ise şöyle anlatılıyor:





"1978 yılında Akçe Plastik ile başlayan üretim, 1984’te Emaş adını aldı. Bursa’da ilk üretim tesisini kuran şirket, 2004’te sahibi olduğu Almen AŞ ile tesislerine devam etti. Toplam 3 tesisi bulunan Emaş’ın 150’den fazla çalışanı bulunuyor. Şirket, başta otomotiv ve beyaz eşya sektörü olmak üzere birçok alana yönelik çalışıyor."