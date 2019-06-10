Samanyolu Haber /Gündem / İşsiz kalan 11 bin UBER sürücüsü isyanda: Borçlar, cezalar ve tazminatlarla baş başa bırakıldık /10 Haziran 2019 15:03

İşsiz kalan 11 bin UBER sürücüsü isyanda: Borçlar, cezalar ve tazminatlarla baş başa bırakıldık

Uber'in Türkiye'de çekilme kararı almasının ardından Uber sürücüleri kendilerine kesilen cezalar ile baş başa kaldıkları ve tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle şirketi protesto etti.

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Sözcü'den Fatma Vurgun ve Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul’da taksici esnafının protestolarına neden olan internet uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti veren Uber’in, İstanbul’daki UberXL faaliyetlerini 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğunu açıklaması Uber sürücülerinin tepkisine yol açtı. Ağır cezalar ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle Uber’in böyle bir yola başvurduğunu savunan sürücüler, işsiz kaldıklarını söyledi.

İstanbul Sütlüce’de bulunan Uber Türkiye Ofisi önünde toplanan sürücüler, mağdur olduklarını ifade ederek tazminatlarının ve trafik cezalarının ödenmesini istedi.

'BORÇ YÜKÜ ALTINDA KALDIK'

Uber sürücüsü Koray Hasgül, bir gün içerisinde haber verilmeden sistemin kapandığını öne sürerek, “Çok ciddi borç yükü altında kaldık. Yaklaşık 11 bin civarında insan mağdur edildi ve bunun etkilediği 50 bin insan daha var. Bizler, bu yükün altından kalkamayacağımız için bizi bu duruma düşüren Uber’den maddi ve manevi tazminatlarımızı talep ediyoruz. Tüm yasal zeminlerde maddi ve manevi tazminatlarımızın da takipçisi olacağız.” diye konuştu.

Uber sürücüleri Sültüce’deki şirket merkezi önünde protesto eylemlerinde bulundu.

'BURAYA GELECEK OTOBÜS PARASI OLMAYAN ARKADAŞLAR VAR'

Bir başka Uber sürücüsü Yusuf Saraç da mağduriyetlerinin sadece işlerinin elinden alınması olmadığını ve araçlarını banka kredisiyle alan sürücülere haciz geldiğini söyledi.

Saraç, “Buraya gelecek otobüs parası dahi olmayan arkadaşlar var. Bunun haricinde Uber’den yediğimiz hali hazırda trafik cezalarımız var. Milyonlarla ifade edilen rakamlar. Şu anda İstanbul’da yolcuların Uber’den hiçbir şekilde sistemden araç çağırma durumu yok. Sarı ve turkuaz taksiler dışında sistem işlemiyor. Uber XL araçlarımız tamamen sistemden çıkarılmış durumda. Kadir gecesinde Uber bir açıklama yaparak, İstanbul genelinde XL araçların çalışmayacağını söyledi. Sistem kapandı. Borçlar kaldı, cezalar kaldı” ifadelerini kullandı.

'UBER YETKİLİLERİ DUYARSIZ DAVRANIYOR'

Uber XL sürücüsü Yusuf Ömer ise asıl problemin Uber’in kapitalist çıkarları doğrultusunda emekçi mağdur etmesi olduğunu kaydetti. Ömer, “Uber yetkilileri son derece duyarsız davranıyor. Basın, yayın yoluyla uluslararası medyada Uber’in Türkiye’de bizleri mağdur etmesi duyulduğunda asıl mağdur olacak kendileridir. Mağdur ettikleri emekçilerin mağduriyetlerini gidermelerini talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

'12 BİN SÜRÜCÜ ORTADA KALDIK'

2014 yılında faaliyete başlayan Uber Global firmasının kendilerini bilgilendirmeden faatliyetleri durdurduğunu dile getiren Kemal Kuru da “12 bin sürücünün trafik cezalarıyla birlikte ortada kaldık. Uber’in buna duyarsız kalması ve bizim duyurmamız sonucunda Uber’in kendi prestiji sarsılacaktır. Cezaların ödenmesi ve hakkımız olan tazminatların daha düzgün seviyelerde verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

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