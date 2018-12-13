Samanyolu Haber /Gündem / Hayatını kaybedenleri isimleri belli oluyor, Tren faciasıyla ilgili ilk gözaltılar /13 Aralık 2018 14:45

Hayatını kaybedenleri isimleri belli oluyor, Tren faciasıyla ilgili ilk gözaltılar

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolünden dönen lokomotif ile çarpışmıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi ise yaralanmıştı. 

Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Kazada ölenlerin isimleri belli olmaya başladı

Kazada ölen makinistlerin isimleri de belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal, kazada hayatını kaybetti . Hayatını kaybedenler arasında  31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde HDP’den belediye başkan adayı Yusuf Yetim'in de bulunduğu açıklandı.Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada  öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın da kaza kurbanlarından olduğu duyuruldu 

Bu arada TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ortadan kayboldu. Daha önce tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla polemiğe giren Apaydın Hızlı tren kazasının ardından ilk iş olarak sosyal medya hesabını kendini takip etmeyen kişilere  kapadı 


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