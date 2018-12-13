Hayatını kaybedenleri isimleri belli oluyor, Tren faciasıyla ilgili ilk gözaltılar

Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.



Kazada ölenlerin isimleri belli olmaya başladı





Kazada ölen makinistlerin isimleri de belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal, kazada hayatını kaybetti . Hayatını kaybedenler arasında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde HDP’den belediye başkan adayı Yusuf Yetim'in de bulunduğu açıklandı.Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın da kaza kurbanlarından olduğu duyuruldu





Bu arada TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ortadan kayboldu. Daha önce tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla polemiğe giren Apaydın Hızlı tren kazasının ardından ilk iş olarak sosyal medya hesabını kendini takip etmeyen kişilere kapadı







