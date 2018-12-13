Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Şahin: Çarpışmanın nedeni incelemelerin ardından paylaşılacak

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 06.30'da Ankara'dan Konya'ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trenin Çiftlik Mevkisi'nde çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.





Ankara Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 1’i makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 46 kişinin yaralandığı bildirildi.













UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, çarpışmanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.





Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.













Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.





Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.







YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.