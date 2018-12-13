Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti /13 Aralık 2018 08:55

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı.

SHABER3.COM

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 46 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara Valiliği konu hakkında ilk yaptığı açıklamada YHT ile banliyö treninin çarpıştığını belirtti. Açıklamada, “Ankara’dan Konya’ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı” dendi. Ulaştırma Bakanlığı da ilk yaptığı açıklamada YHT'nin kontrol lokomotifine çarptığını ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Lokomotifin orada olmaması gerekiyordu" denildi.

Ankara Valisi Şahin: Çarpışmanın nedeni incelemelerin ardından paylaşılacak
Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 06.30'da Ankara'dan Konya'ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trenin Çiftlik Mevkisi'nde çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 1’i makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 46 kişinin yaralandığı bildirildi.



UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, çarpışmanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: Çok sayıda kişi... Sonraki Haber >>

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:43:53