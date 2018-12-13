Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu yaşandı

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında olay yerinde bulunan BBC Türkçe Muhabiri Fundanur Öztürk, adını açıklamak istemeyen bir makinistin, kazanın iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu meydana geldiğini söylediğini bildirdi.

Benzer bir iddia Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan geldi





Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, BirGün'e yaptığı açıklamada, kendilerine gelen bilgilere göre Ankara-Konya hattında gerçekleşen ve en az 9 kişinin yaşamını yitirmesine 47 kişinin yaralanmasına sebep olan faciaya trenin yanlış hatta sokulmasının yol açtığını iddia etti.







Eroğlu, seferler başlamadan yolun kontrolünü yapan kılavuz trenin döndüğü ikinci hatta hızlı tren yönlendirildiği için kafa kafaya çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.