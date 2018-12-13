Samanyolu Haber /Gündem / Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu yaşandı /13 Aralık 2018 11:28

Kaza iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu yaşandı

Sabah saatlerinde Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kılavuz trenle çarpıştı. Çarpışma sonucu üst geçidin trenin üzerine yıkıldığı ve Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği bildirildi. Trenin Ankara-Konya seferi yaptığı ve kazanın Yeni Mahalle'ye bağlı Marşandi istasyonunda meydana geldiği bilgisi verildi.

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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında olay yerinde bulunan BBC Türkçe Muhabiri Fundanur Öztürk, adını açıklamak istemeyen bir makinistin, kazanın iki trenin aynı yöne yönlendirilmesi sonucu meydana geldiğini söylediğini bildirdi.



Benzer bir iddia Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan geldi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, BirGün'e yaptığı açıklamada, kendilerine gelen bilgilere göre Ankara-Konya hattında gerçekleşen ve en az 9 kişinin yaşamını yitirmesine 47 kişinin yaralanmasına sebep olan faciaya trenin yanlış hatta sokulmasının yol açtığını iddia etti.

Eroğlu, seferler başlamadan yolun kontrolünü yapan kılavuz trenin döndüğü ikinci hatta hızlı tren yönlendirildiği için kafa kafaya çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.


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