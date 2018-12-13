Samanyolu Haber /Gündem / Bu kaçıncı? İşte AKP'li yıllarda yaşanan tren kazaları... /13 Aralık 2018 08:58

Bu kaçıncı? İşte AKP'li yıllarda yaşanan tren kazaları...

Temmuz ayında Çorlu'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrası şimdi de Ankara'da yüksek hızlı tren kazası yaşandı. Bu kaza, AKP iktidarında yaşanan 11. ölümlü ve yaralanmalı tren "kazası" oldu.

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Türkiye 2018'de ikinci büyük tren kazası faciasını yaşadı.

Çorlu'da büyük ihmaller sonucunda yaşanan ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrası bugün de Ankara'da hızlı tren kazası yaşandı. İlk bilgilere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 43 kişinin yaralandığı kaza, AKP iktidarında yaşanan 11. ölümlü-yaralanmalı tren kazası oldu.

*2002’de Temelli: Bir ölü, sekiz yaralı.

* 22 Temmuz 2004, Pamukova’da hızlandırılmış tren kazası: Devrilen trende 38 ölü, 95 yaralı.  

* 11 Ağustos 2004 Kocaeli/Tavşancıl’da iki yolcu treni çarpıştı: Sekiz ölü, 88 yaralı.

* 27 Ocak 2008’de Pamukkale Ekspresi’nin vagonları, Kütahya’nın Çöğürler Köyü yakınlarında raydan çıktı: Dokuz ölü, 30 yaralı.

* 19 Şubat 2008’de Ankara Sincan Tren İstasyonu’nda yolcu indiren Anadolu Ekspresi’ne banliyö treni arkadan çarptı: 13 yaralı. 

* 23 Şubat 2008’de Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yolcu treni ile 4 Eylül Mavi treni çarpıştı: Beş yaralı.

* 17 Mayıs 2009’da Sivas’ta iki yük treni çarpıştı: Bir makinist öldü.

* 27 Ağustos 2009’da Eskişehir-İstanbul seferini yapan Cumhuriyet Ekspresi Bilecik çıkışında iş makinesine çarparak devrildi: Beş ölü, 21 yaralı 

* 3 Ocak 2010’da iki Eskişehir Ekspresi, Bilecik’e bağlı Vezirhan ile Bakırköy arasında kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü, sekiz yaralı.

8 Temmuz 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden saat 15.45'te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Kazada 24 kişi yaşamını yitirdi 318 kişi de yaralandı.
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