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Hamile kadını tekmeleyen zanlı tekrar tutuklandı
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Hamile kadını tekmeleyen zanlı tekrar tutuklandı
/
13 Aralık 2016 17:46
Hamile kadını tekmeleyen zanlı tekrar tutuklandı
Manisa'da spor yapan hamile kadını tekmeleyen zanlı yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SHABER3.COM
Manisa Turgutlu'da hamile Ebru Tireli'ye saldıran D.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ, SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Zanlı Mehmet T., avukatlarının itirazı üzerine geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti
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