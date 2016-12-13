İran Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Lübnan’da yayımlanan es-Sefir gazetesi, ‘Suriye müttefikleri Operasyon Odası’ Komutanı ile yaptığı bir söyleşiye yer verdi.



Yakın Doğu Haber Ajansı (YDH)'nin aktardığı haberde, Suriye rejimine bağlı komutan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü:

"Bugün artık uluslararası ve bölgesel düzeydeki tuhaf ve çelişkili açıklamalardan sonra Türkiye’den Suriye’ye yapılan ziyaretleri açıklamak zorundayız. Bu ziyaretler, sadece Suriyelilerle yapılan müzakerelerle sınırlı değildi. Rusya ve İran’ı da kapsıyordu. Öyle ki (bu heyetler) barışçıl çözüm yolu vaat ediyordu ve Suriye’ye yöneltilen savaştaki tüm şartları göz ardı ediyordu. Peki niçin hilesiz bir şekilde yeniden Suriye krizi konusundaki görüşlerini açıklamıyorlar. Bizim için son derece açıktır ki Türk yöneticiler, sözlerine ve anlaşmalarına bağlı kalan güvenilir kimseler değiller. Yaptıklarının tek bir adı var o da siyasi nifak."

BATI'NIN İSTİHBARATI HERŞU OTELİ'NDE

"Şurada burada var olan silahlı grupların destekçisi olan taraflar, tek ve bir bütün değil. Her bir grubu destekleyen ayrı bir ülke var. Eğer bu ülkeler birleşip tek bir muhalefet kurabilirse onlarla oturup müzakere edilebilir ve siyasi bir yol bulunabilir. Fakat bu Suriye’nin bölünmesini isteyenlerin çıkarına değil. Bu yüzden de halkı katletmekten, yok etmekten mülteci haline getirmekten çekinmiyorlar. Batı’nın istihbarat komuta karargahı, ‘Dare İzze’ yolundaki Herşu Otelindedir. Burası Halep savaşının yönetildiği operasyon karargahıdır. Asli hedefe uygun olmayan her türlü anlaşma ve çözüm yolunu engellemek onların asli hedefidir. Asıl hedef de Ortadoğu’nun bölünüp parçalanmasıdır."