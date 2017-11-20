Halkbank kapatılacak mı?

Şimşek'ten Halkbank iddiasına yanıt: İlgisi yok, BDKK açıklama yapacak





Şimşek, BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğiyle ilgili Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceği yönündeki iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Söz konusu iddialara ilişkin Şimşek, "İlgisi yok, BDDK gerekli açıklamayı yapacak" yanıtını verdi.





AKBEN: BÖYLE BİR PLAN YOK





Telefonda Bloomberg’in sorularını yanıtlayan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Halkbank’ın aktiflerinin Emlakbank’a devredilmesi gibi bir planın olmadığını kaydetti.





Akben, Resmi Gazete’de 16 Kasım’da yayınlanan ve bankaların birleşme, devir ve hisse değişimi hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliklerin Halkbank ile ilgisi olmadığını söyledi. Akben, "Değişiklik yeni ticaret kanununa uyum ve banka prosedürlerinin kolaylaştırılmasına dönük olarak yapıldı" diye konuştu.





CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan 19 Kasım’da resmi gazetedeki BDDK düzenlemesine atıfta bulunarak resmi Twitter hesabı üzerinden, mayıs ayından bu yana Halkbank’ın Emlakbank ile "değiştirilmesine" yönelik çalışma olduğunu yazmıştı.