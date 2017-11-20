Halkbank kapatılıyor iddiası...

Reza Zarrab ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'deki yargılanmasında çıkacak karara karşı Türkiye bankacılıkta önemli bir değişikliğe gitti. 16 Kasım’da yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bir bankanın devredilmesi sürecinde dağılmasına neden olmayacak şekilde yeniden kurulmasının önü açıldı.



Kulislerde davanın sonunda Türkiye’de birden fazla bankaya yaptırım gelebileceği, ceza verilebileceği iddia ediliyor. Yine kulislere bakılırsa hükümetin “millilik, yerlilik, dış güçler, spekülasyon ve ekonomik darbe girişimi” şeklinde son günlerde tedavüle soktuğu söylem de bu sürece hazırlık. Hatta soruşturmada adı en çok geçen bankanın kapatılacağı, tüm varlığının da bir başka bankaya geçirileceği de iddialar arasında. Hatta yeni bankanın sürpriz bir düzenleme ile tasfiye edilecek bankalar listesinden çıkarılarak yeniden bankacılık hizmeti imkânı verilen Emlakbank olacağı konuşuluyor.







