Samanyolu Haber /Gündem / Bozdağ: Zarrab'ı itirafa zorluyorlar /20 Kasım 2017 18:28

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa zorluyorlar

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasıyla ilgili, "Reza Zarrab davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. Zarrab'ı Türkiye'ye karşı itirafta bulunmaya zorluyorlar" dedi.

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Bozdağ Zarrab'ın itirafçı olduğu iddiasıyla ilgili soruya "Reza Zarrab davası Türkiye’ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. Hukuki değildir. Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir. Olmayan belgeler üzerinden ellerinde varmış gibi yargılama yapıyorlar. Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin tamamı Türkiye’nin ulusal hukukuna uygun olduğu gibi bu konudaki uluslararası hukuka da uygundur. Davanın sanıkları üzerinde yargılamayı yapanlar baskı uygulamaktalar. Onlar rehin durumda adeta. Şu ifadeyi kabul ederseniz, şu kadar ceza ile kurtulursunuz. Türkiye’yi suçlayan, Türkiye’nin aleyhinde karar çıkmasına yardımcı olacak itiraflarda, iftiralarda bulunmaya zorluyorlar. Türkiye aleyhinde yapılan bu kumpasta hukuka uygun bir delil yoktur ellerinde. Böyle bir şeyin aslı zaten yok." sözleriyle cevap verdi.
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