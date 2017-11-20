Flaş! Zarrab davasında jürili duruşma tarihi değişti

İranlı işadamı Reza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi.







Karar savcıların ve avukatların katıldığı gizli oturumda alındı. Oturuma Zarrab katılmazken, Atilla takım elbiseyle geldi. 2 saat süren oturumun ardından duruşma salonuna basın mensupları alındı. Zarrab geçen duruşmadaki gibi New York'taki duruşmaya katılmadı.





SON OTURUM YARIN





Jüri seçiminin yapılacağı duruşmanın 27 Kasım'a, davanın esastan görüleceği jürili duruşmanın ise 4 Aralık'a ertelendiği açıklandı.





Ertelemenin nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi. Ancak delillerle ilgili itirazların görüşüleceği son oturumun yarın yapılacağı belirtildi.







