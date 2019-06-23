Samanyolu Haber /Teknoloji / İran'a siber saldırı /23 Haziran 2019 15:01

İran'a siber saldırı

20 Haziran Perşembe günü insansız hava aracı (İHA) İran tarafından düşürülen Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıya nasıl bir misillemede bulunacağı konuşuluyordu. Amerika, İran'ın bilgisayar sistemlerini hedef aldı.

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Amerik Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun, insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine karşılık olarak İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

İsimleri açıklanmayan iki yetkili, Associated Press'e (AP) verdikleri mülakatta siber saldırıların İran'ın düşürdüğü ABD İHA'sına cevaben Başkan Donald Trump'ın onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti. 

Üçüncü bir yetkili de saldırıyı genel hatlarıyla doğruladı.

FÜZE SİSTEMLERİNİ KONTROL EDEN BİLGİSAYARLAR HEDEFTE

Yetkililer, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait roket ve füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. 

Siber saldırı planının Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin vurulması sonrası hazırlandığı ve Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı fikrinden vazgeçmesi üzerine uygulamaya konulduğu belirtildi.

İRAN ABD'YE AİR İHA'YI DÜŞÜRMÜŞTÜ 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek şehri sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

TRUMP MİSİLLEMEDEN SON ANDA VAZGEÇTİ

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle vazgeçmişti.
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