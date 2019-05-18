ABD'li Profesör'ün kaleminden: 'Fethullah Gulen: A Lıfe of Hizmet'

Abdullah Aymaz / samanyoluhaber.com



Fethullah Gulen: A Life of Hizmet







Amerikalı Prof. Dr. Jon Pahl, M. Fethullah Gülen ve Hizmet üzerine 420 sayfalık bir kitap yazdı… 14-11-2018 tarihinde bu kitabın tanıtımını bizzat kendisinden dinlemiştik.







Hizmeti tanıma ve kitabı yazma düşüncesinin nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

“2006 Ekim ayında Filadelfiya’da bir Ramazan iftarına davet edildim. Baktım iftar yemeğinde alkol yok. Ama içecek olarak VİŞNE SUYU var… Artık bu yemekten sonra vişne suyu benim için çok sevdiğim bir içecek oldu.

“Prof. Dr. Thomas Michel, bir konuşma yaptı. Fethullah Gülen’in bir kitabından parçalar okudu…

“Ben Hocaefendi’nin bu kitabını aldım ve Filadelfiya’da bir gazetede bir yazı yazdım… Yazımın konusu Dindarların, sivil toplumlarla münasebeti üzerine idi. Bu benim için Hocaefendi ve Hizmet konusuna bir giriş oldu.”

Tarih Profesörü olan Jon Pahl, Hizmet’le bu tanışmasını anlattıktan sonra kitabın tanıtımına geçti…

Özetle ve bazı tasarruflarla sözlerini aktarmaya çalışayım. Ona ait tesbitleri ve tarihleri de nakledeyim:

“Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hayatı üzerine beş bölümden meydana gelen bir kitap yazdım, henüz basılmadı. (Bu konuşmanın yapıldığı tarihte kitap henüz basılmamıştı. A.A.)

“Hocaefendiye göre En Büyük Cihad, Hz. Muhammed’in bir savaştan dönerken ‘Küçük cihaddan Büyük Cihada dönüyoruz’ sözünde belirtildiği gibi Nefsimizle Mücahede ve Mücadeledir.

“Korucuk köyünden bir kişi çıkıyor ve bütün bir dünyayı etkiliyor.”





(Bunları not alırken, bu süreçte hapisanede mağduren ve mazlumen vefat eden Prof. Dr. Sabri Çolak kardeşimizi hatırladım. Seneler önce Nahcivan’da Türkiye’li ve Nahcivanlı resmi protokolün hazır olduğu bir toplantıda şöyle demişti: “Her zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir Türk dünyaya bedeldir” sözü zihnimi kurcalardı ve ‘Nasıl olabilir?’ diye düşünürdüm. Ama Fethullah Gülen Hocamızın eğitim gayretleri gerçekten bütün dünyada bir marka oldu. O zaman bu sözü, hemşehrim Hocamız yaptıklarıyla ispatlamıştır artık diye düşünüyorum.” Bu tesbitte gerçeğin tâ kendisidir. Dadaş Sabrimiz, Yiğit kardeşimiz için Prof. Dr. Yunus Serin Hocamızın Çağlayan Dergisinin Ekim 2018 tarihli sayısında “Sadakat Ve Mertlik Timsali SABRİ ÇOLAK” başlıklı yazısını tekrar mütalaa etmenizi tavsiye ederim. A.A.)





“1938-1966 Erzurum, Edirne hayatı… Korucuk köyünde doğuyor. Tasavvufun ince ve zarif güzelliği içinde şahsiyeti küçük yaştan itibaren yoğrulmuş. Çünkü Korucuk köyü ve Alvar, Büyük Veli Alvarlı Efe, Muhammed Lütfi Hazretlerinin irşad merkezi… Bütün ailenin büyük zâta intisabı var… Şuuraltı müktesebatı o güzelliklerle dolu olarak böyle bir ortamda yetişmiş. Edirne’ye gidişi de bir tesadüf değil…

“1966-1971 Edirne’den İzmir’e gidiş… Artık gerçek mânada Hizmet’in prototip olarak teşekkülünün başlangıcı… Şiddete karşı çıkan ve medeniyetlerin güzelliklerini bir araya getirme gayretlerinin ortaya konulduğu dönem…

“1971-1980 Empati ile bakış…. Gözyaşlarıyla yepyeni bir nesil yetiştirme şevk ve iştiyak dönemi…

“1980-1999 dönemi ise 12 Eylül 1980 darbesinden dolayı altı yıl gaybubet… Ama hep aktif sabır içinde… Eğitim v.s. diye güzel faaliyetlere devamla beraber. Bilhassa 1994’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının kurulmasıyla önce Türkiye’de sonra da bütün dünyada hoşgörü diyalogların başlayıp hızla geliştiği dönem.

“1999-Amerika dönemi ve global Hizmet dönemi…”

Prof. Dr. Jon Pahl, böylece kitabın bu dört dönemi ele aldığını ifade etti.

Kitabın ortasında Hocaefendiye ait fotoğraflar da mevcut…

Çalışma odasında

Sohbet salonunda

Mescid içinde

Kampta yürüyüş halinde

Tek tek, vâlidesi Refa Hanımefendinin babası Ramiz Efendinin Alvarlı Efe Hazretlerinin resimleri…

İlkokul öğretmeni Belma Özbatur’un öğrencilerle fotoğrafı.

Kendisinin vesikalık resmi

Nurhayat Hanımefendinin (Kız kardeşi) resmi

Arkadaşlarıyla çekilmiş resimler

Kestane Pazarı dönemi resimler

1971’deki Sıkıyönetim Mahkemesinde çekilmiş resim

Kasım Gülek ve Hasan Celal Güzel’le çekilmiş resim

Maradona ile (1995 Bosnalı Çocuklar yararına yapılan programda)

Bartelomo ile

Kudüs Baş Hahamı Eliyahu Bakshi-Doron ile

Papa John Paul II ve Georges Marovitch ile

Diğer mensuplarıyla

Ecevit’le, Barış Manço, Süleyman Demirel, Çiller ile

Turgut Özal, Dallas’ta tedavide iken çekilen fotoğraf

Seyfullah Gülenle… Edirne Serhat Kolejinin temelini atarken,

Prof. Dr. Jon Pahl ile

Ve ayrı ayrı müstakil ve talebeleriyle beraber fotoğraflar inşaallah bu kitap faydalara vesile olur.



