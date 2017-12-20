Hakan Atilla'nın avukatlarından son dakika hamlesi

ABD’deki İran yaptırımları davasında Reza Zarrab’ın itirafçı olması sonrası tek tutuklu sanık olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, davanın düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu. Avukatlar son taleplerinde, savcılığın dün ortaya attığı bir iddianın ‘Atilla’nın kendini savunma hakkını ihlal ettiğini’ savundu; bu nedenle davanın düşürülmesini istedi. Atilla’nın bu yöndeki ilk talebi reddedilmişti





NE OLMUŞTU?







Savcılık dün Atilla’ya sorular sorarken, 17 Aralık soruşturmaları sonrasında Halkbank’ta iki soruşturmanın yapıldığını belirtmişti. Savcı Denton, bunlardan birinde Mehmet Hakan Atilla’nın İran yaptırımlarını delmekten suçlu bulunduğunu savunmuştu. Atilla’nın avukatları ise bu iddiaya iki sebepten ötürü itiraz etmişti.





Atilla’nın avukatı Cathy Fleming itirazında, savcılığın bu soruşturmayı doğrudan sorgu sonrasında gündeme getirmesinin prosedür hatası olduğunu savunmuştu. Yani Fleming, söz konusu kanıtın müvekkilini kendisinin doğrudan sorgulamasından önce mahkemeye sunulmuş olması gerektiğini, kendisinin de Atilla’ya bu konuda soru sorabilmiş olması gerektiğini vurgulamıştı.





Flemingîn ikinci itirazı ise Halkbank’taki bu soruşturmaya ilişkin bilgilerin nasıl edinildiği ile ilgiliydi Avukat, “İkinci olarak şuna inanıyorum ki, bu rapor kaçak olan bir kişiye ait… Ve kulaktan dolma bilgilerle dolu” demişti.





Avukatların bu itirazı yargıç Richard Berman’dan kabul görüp dava dosyasından çıkarılırken, bugün de davanın düşürülmesi talebi geldi. Bu talepte, Atilla’nın kendisini suçlayan kişiye yanıt verebilme yönündeki anayasal hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle, davanın düşürülmesi istendi.