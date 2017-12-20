Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davası bitiyor, şimdi ne olacak? /20 Aralık 2017 14:07

Zarrab davası bitiyor, şimdi ne olacak?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 28 Kasım’da başlayan Reza Zarrab’ın tanık, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da sanık olarak yargılandığı hızlandırılmış duruşmaların sonuna gelindi. Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek?

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Dördüncü haftasına girilen duruşmalarda tutuklu olarak yargılanan Atilla’nın savunmaları sona erdi. Çapraz sorgusu biten Atilla mahkemede suçsuz olduğunu söylerken savcı yardımcısı Michael Lockhard, jüriden ABD’nin İran ambargolarını delmekle ilgili tüm suçlamalarla ilgili Atilla’yı ‘suçlu’ bulmasını talep etti.

SÖZ JÜRİDE

Hakim Richard Berman bugün duruşmalarla ilgili jüri heyetini bilgilendirecek. Berman ayrıca jüri heyetine dava dosyasını delillerle birlikte sunacak.

Bu aşamadan sonra söz sırası on iki kişilik jüri heyetinde olacak. Jüri heyeti Atilla’nın suçlu olup olmadığına aralarında tartıştıktan sonra karar verecek.

Yasalara göre on iki jüri üyesininin tamamının, Atilla'nın, 'suçlu' veya 'suçsuz' olduğuna oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor.

Jüri, hakimin kendilerine yetki vermesinden itibaren kararını hemen verebilir. Ancak, eğer oy birliği sağlanamaz ve görüş ayrılıkları olursa karar süreci uzayabilir.

Hakim Berman, jürinin kararı sonrasında ileri bir tarihte yapılacak duruşmada, eğer suçlu bulunursa Atilla ve suçlamaları kabul eden Sarraf’ın alacağı cezaları belirleyecek.

Atilla’nın jüri heyeti tarafından suçsuz bulunması halinde ise sadece hakkındaki suçlamaları kabul eden Sarraf’ın alacağı cezanın belirlenmesi için karar duruşması yapılacak.
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