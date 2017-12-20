Koğuş değişiminde gözyaşları

Ener'in cezaevi koşullarıyla ilgili gazetesi Yeni Asya'da eşinin verdiği bilgiler üzerinden bazı gelişmeler aktarıldı.





Gazetede yer alan haber şöyle:





Arkadaşımız Nur Ener Kılınç 295 gündür tutuklu. Haftalık görüşlerden birini daha gerçekleştiren Nur’un ailesi koğuşunun değiştiği bilgisini verirken, yeni koğuşunun soğuk ve sıcak su sorunu yaşadığını anlattı.







Nur yeni koğuşta tanıştığı kişilerin kendisini dışarıdayken gazeteden takip ettiğini ve tanışma anlarında yaşadıklarından dolayı sarılıp ağladıklarını anlattı.





Nur’un eşi Recep Kılınç görüş gününü ve konuştuklarını şöyle anlattı; “Eşimin tutukluluğunda bugün 294. gün bugün de görüşe katıldık. Nur’u iyi ve dirayetli gördüm. Moral ve teselli vermeye gayret ettik. Tutuklulukta 10’uncu ayı doldurmak üzereyiz. Eşimin gözaltına alınıp tutuklandığı günden bu güne kadar her gün dua ettik, ümidimizi yüksek tutmaya çalıştık, tutmaya devam ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Yeni Asya ailesine de çok teşekkür ediyorum. Günlerimizi hep tahliye haberi bekleyerek geçirdik. Uğradığımız haksızlığın ortaya çıkmasını sabırla bekliyoruz. Suçsuz olduğumuzun ortaya çıkması daha ne kadar uzayacak, bu zulüm bitsin artık yeter.





Bunları konuşurken duygulandık, gözlerimiz doldu





Daha önce Ağustos ayında koğuş değişikliği olmuştu. Geçen hafta yine koğuş değişikliği işlemi yapıldı. Koğuş değiştirmek her yönüyle zor oluyor. Kendisinden yeni koğuşun soğuk olduğunu, sıcak suyun devamlı verilmediğini öğrendim. Yeni koğuşunda kalan kişiler arasında yeni tutuklanan kişilerden bazıları Nur’un koğuşa geldiğini gördüklerinde tanımışlar. Tutuklanmadan önce (yeni koğuşundaki insanlar) Nur’u haberlerden görüp takip ettiklerini söylemişler. Kendisi gördüklerinde hemen cezaevinde koğuş arkadaşlarının eşime yaptığı kına gecesini, yine ceza evinde annesiz babasız nikah kıydığımızı hatırlayıp ağlamışlar. Bunları konuşurken duygulandık, gözlerimiz doldu. Gün gelecek alnımızın akıyla eşim Nur ceza evinden çıkacak inşaallah. Demek ki ceza evinde ki rızkımız henüz bitmemiş, imtihanı kazanmayı ümit ediyoruz. Adaletin tecelli edip hayırlısıyla tahliye olacağımız günü bekliyoruz. Bize bunları yaşatanları Allah’a havale ediyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın. Selamlar.”